Una vez más, Federico Salazar y Verónica Linares se enlazaron con los conductores de ‘América hoy’, continuando con la información de los huaicos y las víctimas que deja a su paso, entre ellas, una madre de familia que no logró rescatar a su mascota del desastre.

Janet Barboza y Brunella Horna, se mostraron preocupadas al ver el caso y preguntaron si alguien podría rescatar a los animalitos del desastre:”¿No podrían ayudarlos para rescatarlos? ¿No hay forma de ayudarlos? ¿No hay rescatistas? No sé si hay rescatistas”.

Federico Salazar no dudó en recordarles a las amigas de Ethel Pozo, que ese es un tema del que ya se habló y se pone en riesgo la vida de personas para rescatar a un animalito, lo cual no sería prioridad, según dijo el conductor: “La señora del serenazgo dijo ‘qué vale más, la vida humana o los animalitos’... Janet, Brunella, es como si nos sacaran de nuestra casa y ya no podemos regresar, y ya no tenemos nada”.

Janet Barboza, decidió no quedarse callada y no solo resaltó su preocupación con los animalitos afectados por los huaicos, además dudó sobre la existencia de un grupo encargado de los desastres naturales en Perú, pero Federico Salazar volvió a cuadrarla, recordándole que sí existe dicha área, pero no se siente su presencia fuerte en estos casos.

