Fiorella Alzamora sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo luce su cuerpo tras más de un mes de las cirugías estéticas que le realizaron en Colombia.

A través de Instagram, la modelo mostró todas las fajas que tuvo que utilizar durante este tiempo de recuperación.

“Ya pasó un mes y medio desde mi operación. Aquí les presento mi segunda piel, mi adorada faja que uso 20 horas diarias, una espuma que va dentro de la faja y esta tabla que la uso durante el día entre la faja y la espuma”, contó Fiorella Alzamora.

Como se recuerda, Fiorella contó que se hizo un pequeño retoque en la nariz, se redujo el tamaño del ‘totó’, se sacó la grasa de la cintura y también le realizaron un levantamiento de mamas.

“Después de un mes y medio de mi intervención empecé a hacer un poco de ejercicio, todavía cuando me saco la faja me siento un poco insegura, la faja como que me da soporte de la piel, no lo sé. Mis comidas son normales, consumo muchísima agua. Ya no tomo ningún medicamento y en las cicatrices uso una crema”, contó Fiorella Alzamora.

La modelo se mostró contenta con los resultados: “Las mamas me quedaron hermosas (yo las amo) uso un brassier post operatorio todavía. Y la cola... feliz, no he tenido ningún problema”.

Cabe resaltar que la modelo ya se encuentra en Suecia junto a su esposo y sus hijos.

VIDEO RECOMENDADO

Rosángela Espinoza les pide a Mario Irivarren y Vania Bludau que vuelvan a “Esto es guerra”

Rosángela Espinoza les pide a Mario Irivarren y Vania Bludau que vuelvan a "Esto es guerra"

TE PUEDE INTERESAR