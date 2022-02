La modelo Fiorella Alzamora sorprendió a sus seguidores al contar que no le gustó un regalo que su esposo le hizo este 14 de febrero de 2022, con motivo de San Valentín.

Inicialmente, Fiorella Alzamora lució en Instagram Stories el regalo que su esposo, de nacionalidad sueca, le hizo por San Valentín. En la foto se observa una caja de la marca Gucci, un champagne con dos copas y un arreglo de rosas rojas.

“Mi amor... gracias por todos tus detalles, por tu paciencia, tu amor infinito. Gracias por hacerme feliz”, escribió Fiorella Alzamora al mostrar el regalo.

“Aquí con mi mejor amigo, mi amante, mi cómplice, mi compañero y esposo. Les deseamos feliz día del amor en todas sus formas”, señaló la modelo al mostrar videos al lado de su esposo.

Sin embargo, Fiorella Alzamora contó que no le gustó la caja de sus rosas, por lo que pidió cambiarla: “Les cuento: mi esposo me trajo un regalo hoy día súper hermoso, pero resulta que la caja de las flores no me gustaron y se lo dije, y yo creo que herí sus sentimientos porque él es bien lindo, bien bueno, siempre preocupado”.

“Y la cambié y como que no le gustó. Muy mal ¿estoy muy ‘ratona’, no?”, dijo entre risas.

Por su parte, el esposo de Fiorella Alzamora decidió cambiar la caja de las rosas y se las entregó nuevamente. “¿Cómo no amarlo?”, preguntó Fiorella.

