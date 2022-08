La expareja de Pedro Loli, Fiorella Méndez, sorprendió a sus seguidores al realizar una confesión en su cuenta de Instagram, pues comentó que bajó de peso de forma radical.

En las Stories de la mencionada red social, Fiorella Méndez bromeó con su amiga pues realizó varias compras en un centro comercial de Orlando, Estados Unidos, lugar en el que se encuentra desde hace varias semanas.

“Me he comprado solo porque no me queda nada, la verdad no tenía planeado comprarme nada, no quería, pero hoy en la mañana desperté y dije voy a salir con Claudia”, contó Fiorella Méndez.

“Me sorprendí porque todas las prendas que yo había traído de Perú me bailan, no me queda nada de nada, entonces dije: Claudia, la verdad es que ahora sí necesito comprarme algunas cosas”, relató Fiorella Méndez.

La extrabajadora de “La banda del chino” comentó que bajó radicalmente de peso: “Solo me vine a comprar un par de jeans, politos XS porque antes era M, ahora soy XS, de talla soy 26 y antes era 30, por ejemplo”.

“Mi amiga me ha dicho que me va a sacar a juerguear antes que me vaya”, bromeó Fiorella Méndez, dejando entrever que pronto volverá a Perú.

¿Qué pasó con Fiorella Méndez?

Recordemos que Fiorella Méndez protagonizó un escándalo con el periodista deportivo Óscar del Portal, ya que el programa Magaly TV La firme difundió pruebas de que habrían estado juntos en un hotel pese a que del Portal está casado.

Desde entonces, Fiorella Méndez desapareció de sus redes sociales y, cuando volvió a Instagram, se mostró bastante delgada y perfil bajo. De hecho, eliminó todas sus fotos de esta red social.

Fuente: @fiorellamendezd

TE PUEDE INTERESAR