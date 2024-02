Fiorella Retiz estuvo en el set de ‘Todo se filtra’ para comentar sobre la infidelidad de Christian Domínguez a Pamela Franco. Asimismo, considera que el cantante tiene una enfermedad psicológica porque siempre repite el mismo patrón con todas sus exparejas.

“Es complicada la situación porque cada pareja tiene una historia, básicamente lo que ha salido a decir Mary es otra historia que no se puede comparar. No me siento identificada con ninguna de las dos. Me da pena y es difícil por el tema de los niños. Hay que entender que el ser humano comete errores, el tema es que cuántas veces vas a cometer el mismo error. Él lo ha hecho muchas veces ”, sostuvo Retiz.

En ese sentido, la exintegrante de ‘La Casa de Magaly’ aseguró que aprendió sus lecciones del pasado a diferencia del cumbiambero.

“ Si vuelves a hacer lo mismo una, dos o tres veces, ya es un problema que tiene la persona, es un problema psicológico que tiene christian Domínguez, él no puede estar tranquilo. Su cerebro ya ha aceptado esa situación como normal, él ha normalizado una mala situación. Le falta un poco más de sinceridad a las personas, de repente si Christian ya estaba un poco cansado de su relación, decirlo, por qué mantener algo que ya está desgastado. Involucra a Fiorella y también a toda su orquesta ”, agregó.

Te puede interesar