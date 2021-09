La actriz y modelo peruana Flavia Laos llegó al país y bajando del avión confirmó que ya no mantiene una relación con Patricio Parodi.

“Estamos solteros, confirmadísimo, cada uno por su lado, le deseo bien a todos”, respondió Flavia Laos para “Amor y Fuego”.

Además se le consultó sobre la vinculación de Patricio Parodi con Rosángela Espinoza o con Luciana Fuster. Este último rumor es el que más suena.

“Sobre Rosángela o lo que esté pasando, no quiero comentar sobre terceros, no me incumbe. Nos llevamos bien, somos buenos amigos, siempre le voy a desear el bien. Hay respeto. No puedo opinar (sobre Luciana), cada quien puede rehacer su vida”.

Flavia Laos confirma soltería

Por otro lado, Flavia Laos confirmó que está soltera y se encuentra en una etapa donde se viene reencontrándose.

“Estoy encontrándome a mí misma. Son temas privados y no vamos a comentarlo al público”, agregó sobre el fin de su relación con Patricio Parodi.

TE PUEDE INTERESAR