Desde que trascendió que Patricio Parodi habría terminado su relación con Flavia Laos, la actriz no ha vuelto al país y se ha mostrado en varias fiestas en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Recientemente se filtró un video de Flavia Laos llegando a su casa tras una fiesta. “No quiero un baño. No me voy a bañar, estoy molesta”, se le escucha decir a la actriz.

“Esta belleza llegó a esta hora y tiene que...”, le dijo una de sus amigas. Por su parte, Flavia insistió: “No me voy a bañar, no lo haré, no quiero, no quiero”.

Entre risas, las amigas de la actriz le hicieron una ‘advertencia’: “Mañana te voy a enseñar esto (el video), Flavia”.

En el programa “Amor y fuego”, Rodrigo González se refirió al video filtrado: “Horas antes había estado en una cena con María Pía e Ignacio Baladán y de ahí se fue a seguirla porque seguramente María Pía se fue con su familia a tener una vida de madre de familia y ella dirá ‘ay, ya me aburrí, ya me voy por otro lado’”.

Por su parte, Gigi Mitre lamentó que las amigas de Flavia Laos hayan publicado el video: “Yo lo que digo es que no tiene nada de malo que Flavia suba historias divirtiéndose en discotecas y tal, lo que me parece que debería cuidar, creo yo -ya si una vez se le pasa, es ser humano y no tiene nada de malo- pero subir seguido que está borracha...”.

“Me parece que Flavia ya está en el límite (...) creo yo que no la ayuda”, señaló Gigi Mitre.

“Está en el límite de ser la Amy Winehouse lorcha o la Lindsay Lohan, ella es la LiLo peruana, así que mejor ese contenido guárdalo, no lo publiques porque no te beneficia”, concluyó Rodrigo González.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR