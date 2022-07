Flavia Laos, modelo y actriz, habló este martes 12 de julio con las cámaras de ‘Amor y Fuego’. Durante la entrevista, la rubia fue consultada por el supuesto ‘like’ que le habría dado a una de las fotos de Luciana Fuster, actual novia de su expareja Patricio Parodi.

“¿Se te escapó los dedos por ahí, que le pusiste ‘like’ a las fotos de Luciana?”, preguntó el reportero del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

En seguida, ella negó haberle dado ‘me gusta’ a la imagen de la modelo. “Mis fans también me pasaron eso, pero de ahí me pasaron un video y pareciera que era trucado porque me pasaron un video que supuestamente también salía el ‘like’ de ella en mis fotos”, dijo.

“Entonces al final parece que alguien lo edito a algo así, pero no”, agregó Flavia Laos.

