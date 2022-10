Tremenda noticia. La modelo y actriz Flavia Laos reveló en sus redes sociales que está nominada en una de las categorías de los People’s Choice Awards como Influencer Latina del 2022.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de ‘Princesas’ expresó su emoción por su nominación y le pidió a sus más de 4 millones de seguidores que voten por ella.

“Chicos, tienen que escuchar lo que está sucediendo, ni yo lo puedo creer que esto sea una realidad. He sido nominada a los People’s Choice Awards como Influencer Latina del año, esto es un sueño”, dijo en un video posteado en su plataforma social.

“Desde el primer día que me llamaron, casi me desmayo. Fue una noticia que nunca en mi vida pensé recibir y estoy muy emocionada de compartirlo con ustedes y que ustedes puedan ser los que elijan quién gana. Necesito que me ayuden y me apoyen... necesitamos llevar este premio al Perú” , agregó.

¿Quiénes compiten con Flavia Laos en la categoría ‘influencer latina del año’ de los People Choice Awards 2022?

La novia de Austin Palao está compitiendo junto a otros siete influenciadores como la youtuber Celeste Pellegrini, el artista y motivador Emmanuel Senties; la actriz Hony Estrella; la tiktoker chilena Ignacia Antonia, el youtuber colombiano Javier Ramírez, el influencer venezolano Juan Pablo Dos Santos y el periodista argentino Lizardo Ponce.

