En medio de las indirectas y ‘dimes y diretes’ con Luciana Fuster, Flavia Laos volvió a lucirse con una de las hermanas de Patricio Parodi en un evento.

Esta vez, ambas fueron invitadas al lanzamiento de una marca de una amiga en común. Al lugar llegaron varias personas, pero Flavia Laos no dudó en tomarse una foto con Majo Parodi y, por si fuera poco, la publicó en Instagram.

Foto: Instagram Flavia Laos

Por su parte, Majo Parodi también compartió un selfie en dicho evento, aunque en esta imagen no aparece únicamente con Flavia Laos, sino con más personas.

Foto: Instagram @twosidesblog

Como se conoce, Flavia Laos es cercana a las hermanas de Patricio Parodi y no ha dudado en aprovechar esta situación para lanzar dardos contra Luciana Fuster, quien todavía no tendría acercamiento con la familia del ‘guerrero’.

De hecho, recientemente, Flavia Laos volvió a arremeter contra Luciana Fuster pese a que dijo que no iba a hablar de ella: “La razón por la que terminé con Patricio no fue esa, fue de mutuo acuerdo y hemos quedado en no hablarlo, no comentarlo. Yo creo que ella está dando manotazos de ahogado al decir eso, queriéndome dejar mal”, dijo Flavia sobre la actual ‘saliente’ de Patricio.

VIDEO RECOMENDADO

Pancho Rodríguez habla de Yahaira Plasencia

Pancho Rodríguez habló sobre Yahaira Plasencia (Video: América Espectáculos).

TE PUEDE INTERESAR