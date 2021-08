La hija de Susy Díaz , Florcita Polo, habló por fin sobre los polémicos comentarios que dio su madre en defensa de Walter Obregón , quien fue denunciado por agresión contra su exconviviente Iris Castillo.

Al parecer, la hija de Augusto Polo Campos todavía no está muy enterada de lo ocurrido, ni tampoco ha conversado con su mamá hasta el momento. Por tal razón, prefirió no emitir su opinión para no causar malos entendidos.

“Yo no sé lo que ha pasado porque no he conversado con mi mamá ni he visto el programa (‘Magaly TV: La firme’), así que prefiero no opinar”, dijo en un inicio Flor Polo a Trome.

“No sé qué es lo que habrá pasado. Pero yo sí estoy en contra de la violencia del hombre contra la mujer y de la mujer al hombre, así sea violencia psicológica o física”, añadió.

Además, la modelo aseguró que en algún momento hablará con Susy Díaz y la hará recapacitar si es necesario: “En algún momento conversaré con ella para enterarme qué ha pasado y si ha cometido un error, porque todos cometemos errores, que se rectifique”, finalizó.

