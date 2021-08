Guty Carrera: admiten demanda contra su expareja Alejandra Baigorria por daños y perjuicios

El programa ‘Amor y Fuego’ informó que el Poder Judicial admitió la demanda de Guty Carrera contra su expareja a Alejandra Baigorria por daños y perjuicios. Como se recuerda, entre ambos existía una interminable batalla legal luego de que la integrante de ‘Esto Es Guerra’ lo acusara por violencia física y psicológica durante su relación.

“Habiéndose realizado la audiencia de conciliación e incentivado a las partes a buscar soluciones satisfactorias para amabas, lamentablemente no adoptaron acuerdo alguno, por lo que da por finalizado la audiencia del procedimiento de conciliación (...) Se resuelve, admitir la demanda interpuesta por José Leopoldo Carrera Tapia contra María Alejandra Baigorria Alcalá sobre indemnización por daños y perjuicios, confiriéndose traslado a la parte demandada por el plazo de 30 días”, se lee en el documento presentado por el programa de espectáculos.

La demanda de Alejandra Baigorria conta Guty

Como se recuerda, en enero de 2020, Alejandra Baigorria decidió demandar a su expareja “por la paz de su familia” tras la participación de Guty Carrera en “El valor de la verdad”.

“No me interesa (que me mencionen) porque de quien viene y por la credibilidad que tiene es nula, pero a mi familia sí le molestó porque hay cosas que no deben ser. La cosa viene fuerte, pero soy una mujer que me voy a mantener en mi posición y haré valer mis derechos. Me da pena porque yo dejé las cosas como estaban y punto. No quería hacer esto, pero el que busca encuentra”, había dicho en ese entonces.

Luego de esto, en noviembre de 2020, Guty Carrera compartió un comunicado donde señaló que Baigorria malinformó sobre una supuesta demanda, pues esta ya no existiría.

“La pretendida denuncia seguida contra Guty Carrera en agravio de la Srta. Alejandra Baigorria fue archivada definitivamente en dos instancias fiscales emitidas por la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores”, decía el comunicado.

TE PUEDE INTERESAR