Flor Polo Díaz se pronunció por el reciente viaje de su madre Susy Díaz a Cancún junto a Walter Obregón, su expareja. Esta ‘luna de miel’ sorprendió a propios y extraños, pues el empresario fue acusado de violencia física y psicológica de parte de su última pareja Iris Castillo.

Al respecto, la hija del fallecido Augusto Polo Campos reveló que desconocía con quien viajaba su mamá.

“A mi me sorprendió bastante que haya viajado con él, yo no sabía con quien se iba de viaje”; declaró Florcita al programa ‘América HOY’.

Aunque Jaime ‘Choca’ Mandros - quien está reemplazando a Melissa Paredes, Ethel Pozo y Janet Barboza - le preguntó si estaba de acuerdo con el viaje de Susy con Walter Obregón, ella prefirió ser diplomática.

“Yo sé que mi mamá es feliz con quien le hace feliz, prefiero no opinar al respecto. Es la vida de mi madre, son las decisiones de mi mamá, no me puedo meter. Yo no veo hace tiempo a Walter, me ha caído bien cuando lo traté”, sostuvo.

Sin embargo, Christian Domínguez insistió con la pregunta y Flor Polo explotó: “yo le pregunté a mi mamá con quien se va de viaje porque días anteriores yo estuve en su casa. Me dijo ‘a quien le importa si me voy a con Andy V, con Walter, con el Mero’. Qué voy a hacer pues, es la vida de mi mamá”.

Susy Díaz cumplió 57 años

Magaly Medina confirmó que fue la misma excongresista Susy Díaz quien habría invitado el viaje todo pagado al popular ‘Príncipe de Huarmey’ a México. Cabe indicar que el motivo del viaje era celebrar los 57 años que cumple Susy.

“Hubieras invitado a tus amigas en vez que a este hombre infiel. Yo pensé que ya a su edad ya había aprendido de la vida. No te quieres ni un poquito, te sometes a la humillación pública. Cómo vas a andar de arrastrada con este hombre que te trató tan mal. ¡Qué vergüenza!”, dijo la periodista.

TE PUEDE INTERESAR