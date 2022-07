El destino le juega en contra. La hija de Susy Díaz estuvo en el programa de Lady Guillén afirmando que aún no se puede divorciar, pero esta vez la culpa no es de Néstor Villanueva, sino un error al escribir su nombre que invalida todo el proceso.

El error sería mínimo, pero sería suficiente para que Florcita Polo y Néstor Villanueva sigan casados: “Sí, se firmó un documento, pero no era mi nombre, decía Flor María de los Milagros, y es Flor de María de los Milagros, y por eso tenemos que volver a empezar de cero”.

Aparentemente, la hija de Susy confiaría mucho en su abogado, ya que tanto ella como su defensor, no se percataron del error que habría en los documentos y que Flor debió leer: “Cuando mi abogado me dio la noticia, casi me voy para atrás, porque yo firmé un documento, pero no era yo”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Dalia Durán le ha estado ayudando económicamente a John Kelvin

Dalia Durán le ha estado ayudando económicamente a John Kelvin