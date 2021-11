Rodrigo González, el popular ‘Peluchín’, no pudo evitar opinar sobre la imagen que tenía Ethel Pozo en su juventud, cuando tenía un romance con Fernando Garabán, actual padre de sus dos hijas.

Y es que, en aquella época - hace más de 15 años - la hija de Gisela Valcárcel estaba con sobrepeso, tenía el cabello ondeado y usaba ropa que le hacían ver mayor a la edad que tenía.

Hace poco Fernando Garabán reapareció ante el ojo público para expresar su preocupación por la situación de sus hijas, pues se habría enterado que Ethel ya estaría conviviendo con el director Julián Alexander. Ante tal controversia, salieron a la luz fotografías inéditas del pasado de la conductora de ‘América Hoy’ con su ahora exesposo.

Una de estas imágenes fue objeto de burla por parte del conductor de Willax TV, quien comparó a Ethel Pozo con ‘Florcita’ Polo - hija de Susy Díaz - y a Fernando Garabán con el periodista Jaime Bayly.

“Parece Jaime Bayly que invitó a Florcita. No sabía que había ido Florcita al programa de Jaime Bayly”, dijo entre risas Rodrigo.

Luego se burló del look que tenía la hija de Gisela: “ese pelo, ese rubio imposible, ese rubio cucarachón”.

Gigi Mitre comentó que Gisela debió asesorarla en su imagen: “teniendo una mamá como Gisela, no la aconsejaba”. Rodrigo agregó: “¿qué le iba a aconsejar que se ponga los vestidos de Norka?”.

La historia de amor entre Fernando Garabán y Ethel Pozo

La historia de amor entre Fernando Garabán y Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, surgió hace más de 15 años. Ellos se habrían casado en 2005.

Tuvieron a su primera hija en 2007 y dos años después nació la segunda, pero su relación se iba deteriorando hasta que decidieron divorciarse, pero el fin del matrimonio se dio en malos términos y se rumoreó una infidelidad por parte de él.

Ethel Pozo con su entonces pareja y luego esposo y padre de sus hijas Fernando Garabán. Como se recuerda, Ethel Pozo tiene dos hijas -Doménica y Luana- fruto de su matrimonio con el fotógrafo.

Por qué Ethel Pozo se divorció de Fernando Garabán

La conductora de televisión señaló que su matrimonio con Fernando Garabán llegó a su fin debido a que se casaron muy jóvenes.

“Siempre lo digo. No fue por nada más que porque nos casamos muy jóvenes. Es verdad que hay que tener una madurez para sobrellevar cuando el amor baja”, indicó en aquella entrevista.

¿Ethel Pozo le fue infiel a Fernando Garabán?

‘Peluchín’ reveló hace poco que, de acuerdo a lo que le contaron extrabajadoras de GV Producciones, Ethel Pozo le habría sido infiel al papá de sus hijas durante el tiempo que estuvieron juntos.

“Tú sabes que me han dicho, porque los trascendidos son así, extrabajadores de GV, que no se han ido en los mejores términos, me han pasado la data de que la ‘Fariselita’ en su momento le hizo la de Paredes al Garaban. Así me han dicho, no lo sé”, sentenció.

