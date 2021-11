¡Fuerte y claro! Melissa Paredes se encuentra en el ojo de la tormenta pública, tras las recientes declaraciones que dio Miriam, la nana de su pequeña hija, sobre los acercamientos que habría tenido con el bailarín Anthony Aranda y el notable cambio de actitud de la modelo con su aún esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Yo me he quedado (trabajando) con el señor, porque la señora me dijo que la niña la iba a cuidar su mamá. Cuando pasó lo del ampay, yo le dije al señor que me diga la verdad, si me iba a quedar sin trabajo. Él me dijo que iba a solucionar el problema”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la nana no dudó en enviarle un fuerte y claro mensaje a la también actriz, para que deje de “inventar” cosas sobre el futbolista.

“Señora Melissa, deje de salir y decir cosas contra el señor Rodrigo, él no se lo merece... Y traiga a Mía cuando quiera, porque sabe que yo la voy a cuidar siempre”, finalizó.

