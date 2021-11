¡Fuertes declaraciones! Miriam, la nana de la hijita de Melissa Paredes, sorprendió a propios y extraños, al romper su silencio y revelar detalles inéditos de la relación que vivía Rodrigo ‘Gato’ Cuba y la conductora de “América Hoy”.

“Yo aconsejaba al señor y le decía: señor, tengale paciencia. A veces las mujeres pasamos por estos temas, un lapsus en el matrimonio. Le reclamaba que por qué llegaba tarde y ella le decía a ti qué te interesa y esas cosas”, comenzó diciendo la nana para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, lo que más sorprendió, fue que Miriam confesó lo mucho que estaría sufriendo el futbolista con todo este escándalo, tras el ampay de su aún esposa con el bailarín Anthony Aranda.

“Yo le dije a la señora que ya no se exponga (...) Yo le dije si ella se había puesto en los zapatos del señor Rodrigo, porque yo lo he visto llorar, porque él nunca se imaginó que ella le hiciera eso. Lo vi sufrir, él extraña a su hija. Me gustaría que ellos se arreglen porque esa niña no tiene por qué sufrir”, dijo con la nana con la voz entrecortada.

Por otra parte, la nana de la actriz comentó que no entendía por qué Melissa inventaba tantas cosas sobre el ‘Gato’, pues asegura que es un gran padre y buen hombre.

“Yo no sé por qué ella ha dicho todo eso, todo lo que ha inventado, los disparates. La verdad yo le puedo decir que jamás voy a mentir, ni inventar cosas (...) Ese día del ampay, el señor estaba preocupado porque la señora Melissa no venía. Estuvo con la bebé, yo cociné y me dijo que esperaría a la señora para cenar”, finalizó diciendo.

