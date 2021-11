Anthony Aranda, el exbailarín de Melissa Paredes en ‘Reinas del Show’, reapareció tras protagonizar un escándalo de presunta infidelidad con la actriz. En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre, el coreógrafo salió a desmentir a la nana que cuidaba a la hija de Melissa y Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

El popular ‘gatito activador’ negó que alguna vez haya estado en el departamento que compartía Melissa Paredes con su aún esposo, previo al ampay de ‘Magaly TV La Firme’ que remeció la farándula local.

Aranda amenazó con demandar a la mujer - de nombre Miriam - quien trabajaba en la casa de Melissa Paredes hasta hace pocas semanas.

“Jamás he estado en el departamento de Melissa, la señora se va a ganar una demanda, porque parece que no sabe que lo que ha hecho es un delito. Me causa gracia que la gente mienta”; fueron las escuetas declaraciones del bailarín ‘activador’ para las cámaras de Willax TV.

‘Peluchín’ se mostró sorprendido con lo dicho por Anthony Aranda: “O sea va a demandar a la nana (..) ahora el gatito sale a decir que va a demandarla”

“Nana mentirosa, según él”, agregó. Gigi Mitre

¿Qué dijo la nana de la hija de Melissa Paredes?

El programa ‘Amor y Fuego’, que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre, encontró a la nana (niñera) que cuida a la hija de Melissa y el futbolista. La niñera contó que vio al exbailarín de ‘Reinas del Show’ en el departamento donde vivían juntos Melissa y Rodrigo, previo al ampay que sacó ‘Magaly TV La Firme’.

“Él vino acá, no puedo decir que la vi a ella muy entusiasmada, pero a él sí, muy que la miraba, que la observaba. Yo decía ‘este señor qué tiene, porqué la mira tanto, es una mujer casada’”, declaró la nana a ‘Amor y Fuego’.

