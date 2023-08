Francisca Aronsson marca distancia con escándalos: “Solo quiero que me reconozcan como actriz y cantante”

Francisca Aronsson se encuentra en un gran momento de su carrera como actriz, pues está participando en diversas producciones internacionales.

“Ahora estreno una serie para la televisión española y hace poco terminamos de grabar una serie que hice en México para la plataforma de Televisa llamada La Lola. Se estrena a inicios del 2024″, expresó para El Popular.

La recordada ‘Margarita’ tiene claro que no quiere ser como otras figuras de la TV nacional donde solo tienen popularidad por sus escándalos, Aronsson prefiere mantenerse enfocada en sus proyectos.

“ Creo que mi secreto es que soy una persona tranquila y enfocada en mi carrera, al final es decisión de un artista si cambia o no (con la popularidad). En esta carrera hay muchas tentaciones”, manifestó.

“ Yo no quiero crear escándalos y no soy una persona farandulera, solo quiero que me reconozcan como actriz y cantante ”, agregó la joven actriz.

