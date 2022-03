Vivió una pesadilla. La guapa modelo Gabriela Serpa sorprendió a todos al revelar durante el programa de YouTube “Moloko Podcast” que fue víctima de acoso y fue agredida por un sujeto en estado de ebriedad durante su último viaje a Pucallpa.

La actriz cómica de “JB en ATV” reveló lo que sucedió el domingo pasado cuando llegó a la ciudad selvática para realizar una presentación. Las revelaciones de Gabriela sorprendieron a sus hermanas Claudia y Brenda Serpa.

“El domingo tuve un evento en Pucallpa. Llegamos a las 11:00 a.m., fuimos a almorzar, después le dije para meternos a la piscina. Cerca había personas libando licor. Entonces, estaba sentada con mi amiga y se acercaron tres personas en estado etílico. Una de ellas me dice por favor para tomarnos una foto (con voz de borracho). Me tomé una foto con ellos. De ahí, uno se acercó un poco más y me agarró del hombro. Yo estaba en bikini, pero ya me miraba con cara de enfermo, un poco más se relamía los labios. Agarró la chela y se me acercó. Le dije: ‘señor estaba invadiendo mi espacio, por favor’”, contó en un inicio.

Luego, la rubia continuó con su relato: “Lo tomó mal y se retiró. Estaba nadando con mi amiga. Me pongo en el centro de la piscina, de espalda a ellos. De pronto siento un golpe en la cabeza, horrible. Como que me noqueó. Volteo y era el pata que me pidió la foto. Él se había tirado un clavado horrible y cayó en mi cabeza”.

Por último, Gabriela Serpa reveló como fue su reacción tras salir de las piscina: “Salgo de la piscina y le reclamé, pero qué voy a hablar con un sujeto que estaba en tragos. Tampoco podría actuar o ponerme sabrosa porque eran 20 contra dos. (…) No volvería a ese hotel. Además, ellos estaban con los celulares, a la expectativa. Si respondía, quizá ellos me grababan y podían voltear los papeles”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO