Melissa Paredes se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras mostrar algunas conversaciones que tuvo con su exesposo Rodrigo Cuba, donde se confirmaría que efectivamente ambos estuvieron separados antes del ampay con el bailarín.

En ese sentido, el programa “Amor y Fuego” recordó los distintos enfrentamientos que tuvo la modelo en “Bienvenida la tarde” con Génesis Tapia, quien dejó entrever que la influencer no tenía claro su concepto de fidelidad.

“¿Por qué te tienes que meter tú en algo que no te debe importar? Yo no sé si tal vez tú quieres estar con Ignacio que tanto te metes en esto”, le cuestionó en un primer momento la exreina de belleza a la pelirroja.

“¿Piensas que yo soy como tú?”, fue la tajante de Melissa en aquella época. Sin embargo, esa no fue la única vez que Génesis opinó sobre ese romance, incluso después de que Paredes fuera ampayada por primera vez con Rodrigo Cuba en una discoteca.

“Me meto en esto, por que soy parte de la escena con su señor enamorado. Segundo, seré cabecita loca, pero tengo más claro que tú, por supuesto que no eres como yo, porque sino respetarías un poco más a tu novio... Si yo tuviera a mí enamorada en el mismo set, no estaría tan cariñosa con alguien que no es mi pareja”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO