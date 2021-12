La modelo Génesis Tapia sorprendió a propios y extraños al arremeter publicamente contra Ray Van Hemelrijck, padre de su hija mayor. A través de una publicación en Instagram, aseguró que fue traicionada por su expareja.

“No cantes victoria @rayvanhemelrijck que no eres campeón de nada, solo por mi hija y porque no te quiero librar de la justicia divina, no tomaré por ahora la justicia en mis manos”, escribió Génesis Tapia en Instagram Stories.

“Ahora seguiré viendo si sigues con tus provocaciones y me sentaré confiada en Dios, que pronto veré cómo tu traición te regresará con el doble del dolor que nos estás causando”, se lee en la publicación de Génesis Tapia.

Foto: Instagram Génesis Tapia

Pero eso no fue todo, ya que Génesis Tapia también arremetió contra el futbolista Raziel García, que antes era representado por la empresa de su esposo, Kike Márquez:

“Y tú, sigue con tu altanería @razielgarcia11 y me vas a conocer, no mandes a llamar a tus amiguitos de la selección. Por confianza a Dios y consideración a tu madre no seguiré publicando todo lo que tengo de ti, pero vuelve a provocarme y no voy a callar más. Por ahora, solo tomaré acciones legales, recuerda que una prisión suspendida puede cambiar por una preventiva. Fin”, manifestó.

Se desconoce los motivos de la pelea entre Génesis Tapia y su expareja Ray Van Hemelrijck, y con el seleccionado peruano.

Foto: Instagram Génesis Tapia

