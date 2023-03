Génesis Tapia no se calló nada y arremetió contra Magaly Medina, quien emitió un informe en su programa donde aseguró que a la ‘pelirroja’ no le estaría yendo bien en su carrera como abogada y estaría ‘recurseándose’ con una página para adultos similar a OnlyFans.

“Me parece súper cómico lo que dice, ha sacado una página diciendo que es mi ‘Onlyfans’ y eso es totalmente falso. Pensó que iba a encontrar un contenido de índole sexual o pornografía, pero nunca lo van a encontrar porque no me dedico a eso”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la polémica modelo aprovechó la oportunidad para aclarar que ella aún es estudiante de Derecho en la universidad y que además, es becada por tener buen promedio.

“No entiendo por qué tan ‘pica, pica’ o decir que no tengo clientes como abogada. Quiero aclararle que aún siendo estudiante soy becada por promedio ponderado ¿Ponerte un bikini te descalifica de ser una mujer inteligente o usar tus neuronas?”, agregó fuerte y claro.

Por otra parte, Génesis Tapia le recordó a la popular ‘Urraca’ que, a comparación de ella, la conductora nunca terminó su carrera como periodista.

“Es una persona que no tiene carrera universitaria, ni que llevó la mitad de la carrera, pero emite opiniones totalmente nescientes en cuanto a Derecho. Se cree la erudita, pero no domina ni la materia penal o civil. Soy libre de ponerme un bikini cuando me dé la gana o que pueda monetizar o publicarlas gratis en Instagram. Ese es mi problema. Un bikini no me descalifica como una mujer inteligente o me impide usar bien mis neuronas”, finalizó diciendo.

