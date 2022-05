La modelo Génesis Tapia, quien es estudiante de Derecho, reveló que tuvo acceso a los resultados de la cámara Gesell y médico legista de Dalia Durán, y aseguró que la pena de 21 años de prisión para John Kelvin es desproporcionada, ya que el cantante no sería un agresor sexual.

A través de Instagram Stories, la exparticipante de “Bienvenida la tarde” respondió a las declaraciones de Magaly Medina sobre este caso: “Después de escuchar las declaraciones de la señora Magaly, es necesario precisar que la pena de 21 años sería considerada bajo el artículo 170 de nuestro Código Penal que refiere a violación sexual, también cabe precisar que hay una ley que está vigente desde el 2018, que es la ley 30838, en la cual hace una serie de modificaciones, entre ellas que en violencia sexual la pena es no menor de 20 años ni mayor a 26 años de pena privativa de libertad, entonces no se ajusta a lo que dice nuestro ordenamiento jurídico cuando señala que esa pena es para los golpeadores, no”.

“Según nuestro ordenamiento jurídico, esa pena es para los agresores sexuales (...) como comunicadores hay que tener una gran responsabilidad en la información que damos”, advirtió. Además, la modelo contó que los resultados de la cámara Gesell y médico legista no concluyen que John Kelvin haya abusado sexualmente de su pareja, sino lo contrario.

“Tengo en mis manos los resultados de la cámara Gesell y los resultados del médico legista que Dalia Durán ha pasado, y en ambos muestran que no hay lesiones en las zonas íntimas; entonces, nuestros magistrados, más allá de las declaraciones en medios masivos, están obligados a dictar sentencia valorando los medios probatorios, y los medios probatorios para este tipo de acusación, como es violencia sexual agravada, se tienen que basar en los resultados de la cámara Gesell y el médico legista. Tengo entendido que aún no hay una sentencia, pero esa pena de 21 años no se ajusta con el hecho punible que efectivamente John Kelvin acepta en el momento de la audiencia, y él acepta que ha habido lesiones, pero que no ha habido violencia sexual, inclusive hay un descanso médico de 4 días”, manifestó.

Pese a ello, Génesis Tapia señaló que John Kelvin debe pagar su delito, que es haber agredido físicamente a Dalia Durán: “Aquí uno no puede eximir de la responsabilidad, él tiene que pagar las consecuencias de sus actos, pero sí hay que ser cauteloso al momento de señalar o atribuirle un acto delictivo a una persona sin pruebas contundentes”.

“Después de lo que he visto, definitivamente violencia sexual no ha habido, lo dice Dalia, lo muestran las pruebas del médico legista, siendo objetivos, no podría atribuírsele violencia sexual, ese delito no”, acotó.

En ese sentido, Génesis Tapia expresó su deseo de que estas penas se apliquen a los agresores sexuales, pues en el Perú hay muchos que están libres: “Espero realmente que nuestros magistrados puedan tomar la mejor decisión y que en adelante este tipo de penas realmente se hagan efectivas para agresores sexuales y feminicidas porque hemos visto muchos casos que a las 24 horas son liberados, que ni siquiera en el proceso de investigación son privados de su libertad y es cuando logran burlar la justicia, entonces, en realidad considero que esto debe ser tomado en cuenta para que se haga realmente justicia, pero en contra de quienes sí son agresores sexuales. En este caso no hay agresor sexual, lo dice Dalia Durán en la cámara Gesell, lo dicen los medios probatorios, los exámenes de médico legista, entonces aquí no hay violencia sexual y eso tiene que ser tomado en cuenta”.

Fuente: Instagram @gtapiasosa

TE PUEDE INTERESAR