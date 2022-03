La influencer Génesis Tapia no se guardó nada y lanzó un dardo contra Dalia Durán, quien en las últimas semanas ha sido acusada de no querer trabajar para solventar los gastos de sus hijos.

A través de Instagram Stories, Génesis Tapia publicó un video de una madre trabajando mientras cargaba a su hijo. “Sería bueno que este video se lo pasen a Dalia Durán para que sepa que con hijos se puede trabajar”, escribió.

La influencer aprovechó para recordar que ella logró criar a sus hijos mientras estudiaba, trabajaba y era ama de casa: “Y si pregunta quién se lo dice, se lo dice una madre de 4 hijos que trabaja, estudia, entrena y es ama de casa”, respondió.

“Porque cuando salí de la televisión no tuve problema en irme al Centro de Lima a trabajar con mis hijos. Por tus hijos descubre tu verdadera fuerza, estoy segura que eres más que una mujer bonita que le gusta todo fácil. Éxitos”, señaló Génesis Tapia.

Foto: Instagram @gtapiasosa

Dalia Durán se defiende

En diálogo con el diario Trome, Dalia Durán descartó estar aprovechando la situación, como dejó entrever John Kelvin desde la cárcel: “Jamás me aprovecharía de mis bebés. Imagino (que el mensaje) debe ser para los medios de comunicación (...) Yo me pregunto ¿Cuál es su verdad? Me indigna tener que leer esta clase de posts, pero son sus redes y es libre de poner lo que quiera”.

“Mi intención en ningún momento ha sido generar pena. Tuve una recaída emocional, pero para mí no hay imposibles. Mis hijos me tienen a mí y a nadie más, y yo dejaré la lloradera porque de nada me sirve”, aseguró.

VIDEO RECOMENDADO

Alejandra Baigorria se acuerda de sus ex parejas

TE PUEDE INTERESAR