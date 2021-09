Un días después de explicar sobre la salud de Elías Montalvo, Gian Piero Díaz defendió sus declaraciones y explicó lo que pasó. Aseguró que su intención siempre fue el de tranquilizar a la familia y televidentes.

“Lo que se vivió en el estudio fue desesperación, confusión, buscábamos información, tratábamos de saber qué estaba pasando. Johanna se quedó en el juego y yo fui a buscar información para tratar de decir algo, para contar algo”, contó Gian Piero Díaz.

El conductor de “Esto Es Guerra” dijo que nunca trató de minimizar el accidente de Elías Montalvo y que todo se trató de un teléfono malogrado.

“Le pregunte a todo mundo y lo que digo que termina siendo un teléfono malogrado es que mi intención siempre fue dar tranquilidad. Que movía todo lo que tenía que mover es que no tenía un daño cervical grave y que hablaba como loro es que estaba consciente. Mi intención no fue minimizar el terrible accidente”.

Gian Piero Díaz reconoció que el accidente pudo haber sido fatal, por lo que está seguro que fue un milagro. “Si la gente me conoce, sabe que me ha dolido mucho como uno de los nuestro pasa por algo como eso, además de que desvíen la atención a algo que no tenga que ver con la salud de Elías. Para nosotros saber que estaba hablando y movía piernas y brazos era bueno. Podía haber muerto o quedar paralítico, pero que estaba bien yendo a la clínica era un milagro”.

