El beso entre Luciana Fuster y Patricio Parodi no deja de generar polémica en la farándula local. Esta vez, los integrantes de “Esto es guerra” opinaron sobre la candente escena de “La academia”.

Y es que la escena de besos entre Luciana Fuster y Patricio Parodi no dejó con la boca abierta solo a los televidentes, sino también a los ‘guerreros’.

Mientras que Alejandra Baigorria y Facundo González opinaron que se trata de un beso de ficción, Pancho Rodríguez aseguró que los integrantes de “La academia” eran muy profesionales.

“Tiene que entender la gente que todo lo que hacemos acá lo hacemos con mucho profesionalismo, eso es lo importante, y tratamos de hacerlo lo mejor posible”, señaló el chileno. “Esa es la idea, cuando uno actúa no actúa para que se vea falso, uno actúa para que se vea real”, comentó Pancho Rodríguez.

Por su parte, Angie Arizaga dijo que “han ensayado mucho los chicos ¿creo no? Ha habido química, 10/10, les salió perfecto”.

Mario Irivarren también se animó a dar más detalles: “Fuera de todo lo que se especula, que Patricio, que Luciana, yo no sé qué hay detrás de todo eso, si son amigos, si lo hicieron por el papel, si lo practicaron en la casa de él, yo no sé, no es por ser alcahuete, yo no sé; pero de que les salió muy bien, les salió muy bien”.

Sin embargo, el que sorprendió a todos fue Gian Piero Díaz, quien dejó entrever que no se trató de una simple “escena” de besos.

“¿Escena? No, no fue una escena, fue una cámara escondida... o sea, o es eso o han estudiado en Hollywood, en Nueva York, en algún sitio y yo no me he enterado. Muy real, ah”, comentó el conductor de “Esto es guerra”.

Fuente: América TV

