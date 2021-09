Rosángela Espinoza sorprendió a propios y extraños al afirmar que no tendría nada de malo que Patricio Parodi inicie una relación con Luciana Fuster, ya que los dos están solteros y no tienen que preocuparse por los “códigos”.

“Ese beso parece muy real, olvídate [...] un fuego”, comentó la ‘chica selfie’ en América Espectáculos. “Creo que es parte de la actuación, yo creo que Patricio quiere ser actor y lo está haciendo muy bien”.

Sin embargo, Rosángela Espinoza comentó sobre un posible romance entre Patricio Parodi y Luciana Fuster: “Puede pasar ¿si o no? Los están solteros, ¿por qué no? Claro que sí”.

Y es que según la ‘chica selfie’, Flavia Laos está en el pasado de Patricio Parodi: “Flavia ya quedó en el pasado, me imagino, para Patricio, o quién sabe. Mira, a mi siempre me ha gustado esa parejita, cada vez que terminaban yo decía ojalá que vuelva, pero creo que yo que esta vez como que ya... Yo creo que si tenía la intención de volver Patricio con Flavia, no hubiera aceptado el beso con Luciana, definitivamente”.

Los códigos en “Esto es guerra”

De otro lado, Rosángela Espinoza aconsejó a Patricio Parodi y Luciana Fuster que no se preocupen por los “códigos”. “La vida es tan chica, tan corta, es un viaje que uno lo tiene que disfrutar y eso de los códigos... qué se yo”.

Según Rosángela Espinoza, los códigos solo aplican en amigos muy cercanos: “Cada uno es independiente de lo que hace con su vida, en mi caso como aquí (en EEG) no hay nadie, no son mis amigas, en mi caso no hay problema. O sea, sí respeto porque yo si no puedo estar con alguien que ha besado a mi amiga, si hablamos de una amistad cercana”.

