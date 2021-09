En medio de los rumores sobre el capitán de los ‘Guerreros’ y Luciana Fuster, Flavia Laos aseguró que su relación con Patricio Parodi terminó definitivamente y sorprendió al contar que todavía mantienen comunicación.

“Yo creo que hemos vivido una etapa muy linda y yo creo que esa etapa ya terminó, y estamos bien cada uno en lo suyo”, dijo la actriz a América Espectáculos.

“Hemos terminado súper bien, de hecho yo he hablado hace unos días con Pato también, mantenemos comunicación como amigos”, agregó.

Por su parte, Ivana Yturbe contó que ya aconsejó a su amiga: “Creo que cuando llegue el indicado, el chico con el que vas a pasar el resto de tu vida, Flavia, te vas a dar cuenta. Yo ya hablé con ella, ya le hice la charla que tenía que decirle viéndolo de otro punto”.

La ‘princesa inca’ aprovechó para lanzar un dardo, aunque no precisó a quién: “Las amigas se cuentan con los dedos de una mano, y sí, yo creo que una amiga se tiene que alegrar porque yo me alegro muchísimo por Flavia como yo sé que ella se alegra por todos mis logros”.

De otro lado, Tula Rodríguez animó a Flavia Laos a seguir sus planes en el exterior: “Que trabaje, ella no tiene hijos, no tiene nada que la retenga acá y si tiene propuestas allá, porque justo le decía ‘nadie se muere de amor’ y me dice ‘sí’, yo de coach. Nadie se muere de amor, mi amor, nadie muere de amor, nadie, eso está probado, nadie muere de amor cuando tomas la decisión de decir ‘ya pues, esto pasó, punto’, continúas”.

Fuente: América TV

