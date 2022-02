Gian Piero Díaz, el histórico exconductor de ‘Esto Es Guerra’, se pronunció sobre el retorno del reality, el cual celebra 10 años en el televisión peruana por la señal de América TV.

El actor de 45 años de edad no descartó, más adelante, retornar a la conducción de un programa como ‘Esto Es Guerra’ o ‘Combate’.

“Por supuesto, tengo dos hijos en etapa escolar y uno en la universidad. Yo jamás le cierro las puertas, cada proyecto tiene un reto distinto”, comentó.

En conferencia de prensa, Gian Piero aprovechó para comparar el formato que tenían ambos programas, en América TV y ATV, respectivamente.

“Yo siento que vengo haciendo varios formatos distintos. Incluso, el mismo ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’ son dos formatos que parecen muy parecidos, pero son totalmente distintos, cada uno tiene un estilo particular, no solamente en la conducción, sino en el nivel de producción.... incluso en el trato con los participantes, olvídense. No me dejaban hacer muchas bromas en EEG y en Combate sí me dejaban hacerlas”, comentó

Gian Piero Díaz regresa a la televisión este sábado con el programa concurso ‘Sorpréndete’, por la señal de Willax TV, el cual conducirá junto a la actriz Rossana Fernández Maldonado.

Gian Piero Díaz estrenará nuevo programa en Willax TV

