Gian Piero Díaz regresa a la televisión este sábado con el programa concurso ‘Sorpréndete’, por la señal de Willax TV, el cual conducirá junto a la actriz Rossana Fernández Maldonado.

En conferencia de prensa, el actor recordó las razones de su salida de ‘Esto Es Guerra’, donde estuvo como conductor durante 10 años.

“La razón por la que salgo de EEG, y es el 99.9% por lo que yo no continúo, es porque desde hace 11 años yo no sabía lo que era tomarme un lonche con mi esposa, con mis hijos, la pandemia me hizo darme cuenta que no todo el tiempo voy a estar trabajando a ese ritmo. La razón fundamental es pasar tiempo con mis hijos y compartir de ellos”, comentó sobre por qué dejó la conducción de EEG.

Resaltó que no dejó la conducción de EEG porque esté en contra del formato.

“¿Qué opinas de se explote la vida personal de sus artistas?”, le preguntó OJO, a lo que Gian Piero respondió: “Yo lo he hecho por 11 años y el no seguir haciéndolo pasa por un tema familiar, que por un tema de que no me guste o no esté de acuerdo con ese tipo de formato”.

MIRA: Yahaira se incomoda cuando le recuerdan las joyas que le regaló Farfán y lanza fuerte indirecta

“Es una opción y el televidente es el que toma la decisión, el control remoto de la televisión es el medio más democrático que hay. Finalmente cada uno decide qué tipo de programa ve, tiene aceptación del publico, tienen auspiciadores y aceptación del área comercial y, si es así, cada uno finalmente decide que hacer”, agregó.

Gian Piero Díaz no descarta volver a un reality como EEG o Combate

Gian Piero Díaz, de 45 años de edad, dijo que “por supuesto” que regresaría, más adelante, a conducir un programa como ‘Esto Es Guerra’ o ‘Combate’.

“Por supuesto, tengo dos hijos en etapa escolar y uno en la universidad. Yo jamás le cierro las puertas, cada proyecto tiene un reto distinto”, comentó.

“Si yo fuera una persona soltera, de 30 años, hubiera podido seguir conduciendo ‘Esto Es Guerra’ sin ningún problema”, agregó.

Día y horario del nuevo programa de Gian Piero Díaz

“SORPRÉNDETE” es el nuevo programa de Willax TV que llegará a miles de hogares desde este sábado 26 a las 7:00 pm.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens aconseja a Nicola Porcella