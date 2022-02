El chileno Pancho Rodríguez se enlazó EN VIVO con el programa ‘Amor y Fuego’ donde dio detalles de su situación legal y del impedimento de ingreso al Perú que aún tiene vigente por orden de Migraciones.

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, el extranjero reiteró que no ha recibido apoyo de ProTV - que produce ‘Esto Es Guerra’ -ni de los abogados de América TV.

“La única persona, hablando de jefes que me llamó fue Peter (Fajardo), él me brindó su apoyo... pero de allí hacia arriba, nadie me ha escrito”, comentó Pancho Rodríguez.

“Yo sentí muy sincera su preocupación, me dijo ‘lo que necesites, no dudes en llamarme’”, agregó el exinmtegrante de ‘EEG’.

Rodrigo y Gigi no se sintieron satisfechos con la respuesta, por lo que insistieron: “¿pero qué han hecho por ti? ¿Qué acciones? ¿Cómo te han respaldado? Como te han hecho sentir que está contigo, después de 7 años (de trabajo)”.

“La verdad es que no han hecho nada de eso, pero tampoco es la responsabilidad de ellos”, contestó el chileno.

“No, no, han hecho nada... pero yo estoy en una posición en que no puedo reclamar nada a nadie”, agregó Pancho.

Gigi intervino señalando que se debe reclamar a las autoridades porque no han emitido la resolución final sobre la situación migratoria de Pancho Rodríguez, quien está impedido de retornar al Perú por un lapso de 5 años luego que Migraciones le iniciara una investigación.

Pancho Rodríguez se pronuncia por su situación migratoria

¿Qué pasó con Pancho Rodríguez y por qué no puede regresar al Perú?

La Unidad Funcional de Fiscalización Migratoria recomendó la salida obligatoria de Pancho Rodríguez con impedimento de ingreso al territorio nacional “toda vez que quedó probada la infracción a las normas imperativas en materia de salud publica”, tras asistir a la fiesta de Yahaira en Cieneguilla.

Como se recuerda, todo comenzó en abril del 2021, cuando el chileno asistió a la fiesta clandestina de Yahaira Plasencia, donde ella escapó de las autoridades policiales escondiéndose en la maletera de un carro. Sin embargo, Pancho sí fue intervenido por la Policía y terminó pagando la multa que le se impuso.

