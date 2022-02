¿Se rompió la magia? Pancho Rodríguez estuvo enlazado desde Chile con el programa “Amor y Fuego”, donde contó detalles sobre su impedimento de entrada a Perú por parte de Migraciones. Sin embargo, el ciudadano chileno no pudo evitar ser consultado sobre la “amistad” que tenía con Yahaira Plasencia.

“Fuimos bien amigos y bueno, de repente los caminos de los amigos toman diferente rumbo. No nos hemos peleado, simplemente dejamos hablar, yo estoy metido en mi cosas y ella metida en sus cosas”, comenzó diciendo.

Frente a ello, Rodrigo González no se quedó callado y dejó entrever que si el chico reality y la salsera se habían dejado de seguir en redes, es porque hubo un problema mucho mayor del que quieren hacer creer al público televidente.

“Tú has podido silenciar sus historias, silenciar sus publicaciones y no tienes que hacer sentir mal a la otra persona, con eso basta... Dejar de seguir a alguien es decirle: ‘hasta aquí no más, fuera de mi lista, fuera de mi entorno’... ¿Por qué la dejaste de seguir por segunda vez en menos de 30 días?”, dijo el popular ‘Peluchín’.

“Es un tema que me incomoda un poco porque no me gusta hablar de terceras personas que no está presente. Ella tiene una familia hermosa, yo me siento muy agradecido porque estuvieron muy preocupados por mi cuando me pasó esto, igual que Yahaira. Los caminos se separaron, no sé en qué estará ahora, me imagino que muy proyectada en su carrera”, comentó Panchito.

Para cerrar el tema, Pancho Rodríguez señaló que no le toma importancia alguna haber dejado de seguir a la ‘Reina del toto’ en redes sociales, pues ahora tiene otros temas en los cuales centrar su atención.

“Hay veces que las cosas son lo que tienen que ser... Creo que llega un punto en el que uno no tiene que cuestionarse las cosas, fluir lo que es. Tuvimos una amistad muy sincera. Hoy mis preocupaciones son otras, otras cosas que me quitan el sueño, son situaciones irrelevantes (dejarse de seguir en redes)”, finalizó diciendo para Willax TV.

