Tras la accidentada entrevista que dio al programa “Magaly TV La firme”, Giancarlo Scarpati rompió su silencio en Instagram.

A través de una publicación, el popular personaje pidió disculpas a su hermana, María Paz Scarpati, pero también aseguró que perdona las supuestas ofensas de ella hacia él.

“Te perdono María Paz de todo corazón y te pido perdón de todo corazón hermana. Sé que son pruebas de Dios y el es quien se encargará de poner todo en su lugar”, señaló Giancarlo Scarpati.

Cabe resaltar que tras la entrevista con Magaly Medina, Giancarlo Scarpati dijo sentirse muy decepcionado de la periodista por la forma en que lo trató:

“Me utilizaron, se burlaron (...) Expusiste a mi madre, audios de mi hermana, una mujer enferma, opinaste de mi madre sin siquiera conocerla. ¿Cómo me siento yo? ¿Le importa a la señora Medina? Me duele mucho, porque para mi esto es una injusticia. Me fui de su programa decepcionado”, expresó.

