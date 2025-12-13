La actriz y productora Gianella Neyra marca el inicio de una nueva etapa creativa con dos obras confirmadas para el 2026, reafirmando su apuesta por la coproducción, la comedia y los contenidos que conectan con el público desde la emoción. Regresa “Una semana nada más” y se anuncia “Flores en las nubes”

El próximo año se perfila como uno de los más movidos en la trayectoria de Gianella Neyra, quien continúa consolidando una propuesta artística y creativa que reafirma su lugar como una de las voces más relevantes dentro de la nueva escena nacional.

Su camino como actriz y productora se ha caracterizado por asumir riesgos, construir oportunidades y apostar por un sello propio dentro de la creación de contenidos y espectáculos en el país.

Gianella reflexiona sobre este nuevo capítulo: “Crear, ensayar, equivocarse y volver a empezar es parte del viaje. El escenario te mantiene despierta, comprometida y consciente del impacto que una historia puede tener cuando conecta con las personas. Me emociona abrir un año que vuelve a poner las historias y al público en el centro de mis desafíos y mis alegrías”.

Regresa “Una semana nada más”

La primera será el reestreno de “Una semana nada más”, dirigida por Ani Alva Helfer, con dirección adjunta de Raúl Zuazo, y las actuaciones de Magdyel Ugaz, Cristian Rivero y Armando Machuca. La exitosa comedia vuelve a los escenarios por tercera vez, celebrando una conexión con el público que la ha convertido en una favorita dentro de la cartelera local.

Sobre este regreso, Magdyel Ugaz comparte: “Es hermoso volver a una obra que ya nos regaló tantas risas y tantos encuentros. Cada temporada trae algo nuevo, algo que el público nos devuelve y que nos transforma. Regresar por tercera vez es un privilegio y una fiesta que queremos celebrar con la gente”. La obra se presentará en el Teatro Claretiano del 16 de abril al 03 de mayo.

Luego se estrenará “Flores en las nubes”, bajo la dirección de Bruno Ascenzo e Italo Cordano, protagonizada por Gianella Neyra y Carlos Carlín, una comedia dramática acerca de las segundas oportunidades —del poder de empezar otra vez, de perdonar, soltar, y abrir espacio a lo que llega. Un relato que invita a mirar con humor las heridas, con ternura el pasado y con esperanza lo que aún se puede reconstruir. La puesta en escena llegará al Teatro NOS del 04 de junio al 05 de julio, con funciones de jueves a sábado a las 8:30 p.m. y domingos a las 7:00 p.m.

Con esta ruta definida, y novedades para el segundo semestre también Gianella Neyra reafirma su compromiso con una escena que evoluciona, se reinventa y conversa con nuevas audiencias, celebrando cada proceso creativo desde la emoción, la mirada colaborativa y el trabajo en equipo. La preventa estará disponible desde hoy.