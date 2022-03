La conductora Gigi Mitre no se guardó nada y realizó preguntas incómodas a Isabel Acevedo, al punto de ponerla contra las cuerdas con los datos que “no recordaba” sobre el inicio de su relación con Christian Domínguez.

“Para ti, ¿Christian -que ya lo aceptó- fue infiel a Karla contigo?”, preguntó Gigi Mitre a ‘Chabelita’ en el programa “Amor y fuego” transmitido el jueves 24 de marzo. “Lo que pasa es que en ese momento él siempre me decía, yo le creía, o sea, él me mentía, prácticamente eso es lo que ha dicho”, respondió la bailarina.

Pero Gigi Mitre no aceptó esta respuesta y la cuadró: “A ver, Chabelita, yo entiendo, con todo cariño, que él te decía y tú te dejaste encandilar y tal, pero si él fuese un personaje equis, es entendible, podría ser que te engañó, pero todo el mundo sabía que Karla Tarazona acababa de dar a luz, todo el mundo sabía, porque nosotros inclusive en el programa, en Latina, mostrábamos imágenes de cómo tú te partías con Karla y Christian en el cumpleaños, ella contó que te regaló hasta un leggin de Mickey Mouse, te daba ropa, ¿cómo no te vas a dar cuenta si todos nos dábamos cuenta?”

“Lo que pasa es que habíamos compartido como cuatro veces, no recuerdo bien, la verdad, porque ya ha pasado hace tanto tiempo. Hemos compartido al principio, sí, porque éramos compañeros de trabajo”, respondió una nerviosa Isabel Acevedo.

“Eso no se olvida, o de repente te conviene olvidarte ¿no?”, intervino Rodrigo González. “No, no es que me conviene, por eso he venido acá a explicarlo”, dijo ‘Chabelita’.

“En ese momento, cuando él me decía las cosas y me contaba, yo le creía que él ya estaba tipo separándose y todo eso”, explicó la bailarina, quien después aseguró que no le pidió a Christian Domínguez que elija entre su hijo o ella.

“Yo siento que él se quiere limpiar en ese sentido, por qué cómo crees que yo lo vaya a manipular con una situación así, supuestamente él ya con los años de experiencia que él tiene, y más...”.

Sin embargo, Gigi Mitre aseguró que la edad no era un impedimento para que ‘Chabelita’ haga tal pedido: “Isabel, los 23 años no es una justificación, primero porque no tenías 12, y segundo porque sí puede una mujer de 23 años manipular a alguien, pero en todo caso es responsabilidad de él”.

VIDEO RECOMENDADO

Mama de Jota Benz le hace pedido: “Quiero tres nietos”

TE PUEDE INTERESAR