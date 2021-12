Durante el programa “Amor y fuego” transmitido el 30 de noviembre, la conductora Gigi Mitre contó que quedó muy sorprendida con el audio que escuchó de Andrea San Martín.

Y es que se trata de una prueba que Juan Víctor Sánchez habría entregado a las autoridades para demostrar el supuesto maltrato de Andrea San Martín a su hija de 3 años.

“Esto sí es serio y me parece muy lamentable, y de verdad estamos sorprendidos (...) eso sí me parece fuerte y me da lástima”, comentó Gigi Mitre en el programa.





“A mí sí me dio pena (...) me ha dado pena”, reveló Gigi Mitre, quien explicó que se sintió afectada luego de escuchar el audio: “a mí sí me afectó escuchar eso... y lo primero que dijimos ‘ay, seguro no es para tanto’”.

“Ya las autoridades decidirán con todas las pruebas, ya verán qué es lo mejor para esa familia”, sentenció.

Por su parte, Rodrigo González contó que incluso Sebastián Lizarzaburu habría estado presente en la discusión, intentando calmar a la ‘ojiverde’: “Es más, se escucha un poco la voz de ¿era Sebastián? (...) no puedo asegurar, pero en todo caso se escuchaba la voz de alguien ahí, como que intentaba calmar las aguas”.

“La desaforada, la descontrolada era ella”, comentó Rodrigo González.

