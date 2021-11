Una nueva acusación. Juan Víctor Sánchez sorprendió a propios y extraños al confesar que tiene pruebas de supuestos maltratos físicos de Andrea San Martín hacia su pequeña hija de 3 años. Y es que frente a ello, Rodrigo González y Gigi Mitre aseguraron haber escuchado estos audios y manifestaron que la denuncia del expiloto “no estaría alejada de la realidad”.

“Cuando uno educa un hijo hay formas repetitivas de darle una indicación, en el que tono y la forma no puede ser la mejor.. Bueno, nosotros no podemos decir que nuestros hogares han sido Disney, cuando nos han tenido que gritar, nos ha gritado, cuando nos han tenido que jalar las orejas, nos han jalado”, comenzó diciendo el conductor.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ no pudo evitar mostrarse indignado con la ‘ojiverde’ al escuchar estas pruebas, dejando claro que no se trataría de una simple regañada a una pequeña de 3 años. “¡Cállate! ¡que te calles! ¿Cómo se pide? Me vuelves a gritar y te voy a pegar”, citó el conductor de Willax TV.

“Nos llevamos las manos a la cabeza, nos dejó como el cuerpo mal, nos dejó con mal sabor de boca, indignados, tristes, nos dejó contrariados. Así que esto no se trata de cómo tu ex te hunde, se trata de un padre que está evidenciándote”, agregó.

Por otra parte, Rodrigo González también aseguró que ahora sí entendía perfectamente la desesperación de Juan Víctor frente a las actitudes impulsivas que tendría Andrea San Martín con su niña.

“Unas amenazas, unos gritos, es la ‘Soraya San Martín’ pero con una niña de tres años. Si ustedes escucharan ese audio, que ya está en manos de las autoridades, se darían cuenta el por qué de la desesperación de Juan Víctor. Yo no permitiría bajo ningún motivo que nadie trate así a mi hijo”, finalizó diciendo ‘Peluchín’.

