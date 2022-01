La llegada de Rosángela Espinoza al set de ‘Amor y Fuego’ causó polémica, ya que se dijo que hablaría de todo, pero no fue así. En cambio, la ‘chica selfie’ hizo otras cosas como tocar cajón y hacer bailar a los conductores, quienes no dudaron en trolearla.

La popular ‘Chica selfie’ mencionó que estaba pasando su “casting en vivo” y por ello se decidió a tocar cajón, pero en un momento mencionó: “ustedes no me dijeron que iba a tocar cajón”, por lo que Gigi respondió: “el bolo estaba incluido, justifica lo que te han pagado” y entre risas Rodrigo mencionó “que no ha sido poco tampoco”.

Luego de tantas vueltas en el set de ‘Amor y Fuego’, los conductores le pidieron a la modelo que toque el cajón, porque de tanta vuelta se iba a terminar el programa.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Melissa elogia a Anthony Aranda