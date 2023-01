El modelo Gino Assereto ha vuelto a generar controversia en redes sociales tras lucirse con el nuevo chico reality Raúl Carpena, quien fue captado de ‘juerga’ en una discoteca con Peter Fajardo, productor de ‘Esto es guerra’.

En medio de los rumores sobre su orientación sexual, el ‘Tiburón’ se dejo ver con el joven de 19 años en el gimnasio horas antes del inicio del programa juvenil.

En las imágenes se escucha al ex de Jazmín Pinedo ‘molestando’ al jovencito por su forma de hacer ‘ejercicio’. “¿Qué haces?, eres un tarado broder”, le dice Gino a Carpena entre risas.

¿Gino Assereto es gay?

Hace unos días, Gino Assereto se pronunció por primera vez sobre su orientación sexual, la cual ha sido cuestionada por los usuarios en redes sociales.

“Yo la verdad, soy lo que quiero ser, si yo quiero salir en una foto posando de alguna manera, sin ser vulgar, una foto sin polo, lo hago, me gusta, no hago daño a nadie; pero no pierdo el tiempo ni bloqueando ni respondiendo porque yo respeto mucho lo que dicen, su opinión. Si tú piensas que soy gay, lo respeto mucho” , comentó.

Fotos y Video: (Instagram/@ginoasseretocarpena, @rscarpena7).

TE PUEDE INTERESAR