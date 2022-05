La conductora Gisela Valcárcel empezó a promocionar la entrevista que su hija, Ethel Pozo, le hizo a Melissa Paredes y que se transmitirá este lunes 23 de mayo de 2022 en “América hoy”, antes de la emisión de la entrevista de Magaly Medina a Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

A través de Instagram Stories, la ‘señito’ compartió la foto que el productor, Armando Tafur, publicó sobre esta entrevista: “Este lunes en @americahoytv”, escribió.

Asimismo, Gisela Valcárcel expresó su deseo de ver a Melissa Paredes haciendo, una vez más, su descargo: “Deseo escuchar esta conversación... Como te dije @armandozuazo, bien por esta conversa @lapozo @melissapareds”.

En esta publicación, el productor señaló lo siguiente: “En una verdad siempre existen 2 partes y este lunes desde las 9:30 am en @americahoytv @melissapareds tendrá la oportunidad de contar la suya en una entrevista exclusiva a Ethel Pozo @lapozo todos los detalles acerca de su nuevo pedido de conciliación, un reencuentro que todos esperábamos,. Seguramente habrán opiniones dividas sobre lo que verán este lunes , pero lo que estoy seguro es que a partir de esa entrevista entenderán muchas cosas que quedaron sueltas para muchos... No se lo pierdan y recuerden que no somos nadie para juzgar. Buen sábado!”.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre los ampays?

Recordemos que, semanas atrás, cuando Aldo Miyashiro fue ampayado con su reportera y Óscar del Portal estaba en el ojo de la tormenta, Gisela Valcárcel cuestionó los “circos romanos” que se generaban con los ampays.

“Nunca voy a estar de acuerdo con los circos romanos, nunca. La intimidad de las personas se debe respetar y así sea mi marido no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable de que me sacó la vuelta, hay no solo familias, pensemos en dignidad humana, Y lo digo desde mi rol, el que alguna vez jugué cuando a mí me sacaron la vuelta, no tengo por qué juzgar a mi marido públicamente, no tengo porque hacerlo”, manifestó.

”Hay imágenes que no deberían aparecer nunca frente a todos, eso para mí no es correcto. Si mi esposo me saca la vuelta y me enseñan un video está bien. Pero ese video es íntimo, no tenemos que asistir a circos romanos, si decimos que hemos evolucionado, digo”, añadió la ‘señito’, criticando que se haga show con los escándalos de infidelidades.

