Durante el programa “Magaly TV La firme” transmitido el 20 de mayo de 2022, Magaly Medina cuestionó a Ethel Pozo por defender a Melissa Paredes luego de pedir una variación de la tenencia al padre de su hija, Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Sus examigas que quieren ser nuevamente sus amigas, como Ethel que desde que se encontró con ella en un concierto, se han vuelto pinkys otra vez y la defiende a capa y espada. Esta vez sacó la cara por Melissa, Ethel se lanzó todo un discurso acerca de lo buena mamá que es Melissa y que merece estar al lado de su hija y diciendo que ella tendría que tener a su niña todos los días, de lunes a viernes”, explicó Magaly Medina.

Sin embargo, la ‘urraca’ recordó que el programa “América hoy” echó a Melissa Paredes por el escándalo de infidelidad: “¿Han visto que ella habla como si fuera su caso? (...) Creo que ni al abogado de Melissa lo hemos visto hablar con ese apasionamiento y con esa defensa tan cerrada que hace de la Paredes ¿no? Y bien que después la chotearon, le dieron una patada en las cuatro letras, la botaron apenas el escándalo del ampay”.

“Parece que Brunella no les funciona para nada y necesitan un reemplazo para ella, entonces el rating cae y, bueno, Melissa quieren tenerla ahí porque siempre está dando qué hablar”, añadió.

“¿Qué más dijo la abogada de Melissa? (...) Ella trabajaba de lunes a viernes todo el tiempo en el programa, luego estaba en El gran show, luego ensayaba, luego iba al gimnasio y tenemos entendido que era el Gato Cuba el que se quedaba viendo, durante la pandemia, las tareas y todo eso de esta niña”, manifestó la ‘urraca’.

Asimismo, Magaly Medina también respondió a Ethel Pozo por decir que Melissa Paredes no estaría buscando una manutención: ““No se trata de dinero” ¿Ah, no? ¿Y entonces de qué se trata? ¿De qué está viviendo ahora Melissa Paredes si no tiene ella un trabajo en televisión? Aparentemente no tienen ningún ingreso”.

“No entiendo menos a la Gisela chiquita cómo es que pretende defender a su amiguis, a menos que la quiera tener nuevamente como animadora ahí, no sé cómo ha cambiado de opinión porque después que le dieron de alma, la trataron como a Judas, entonces ahora vienen a ponerse con ella, de su lado, si serán, lo que les conviene hacen”, sentenció.

