Magaly Medina no dudó en responderle fuerte y claro varios puntos a su “enemiga televisiva”, Gisela Valcárcel, a quien aprovechó para recordarle, que gracias a ella, se supo de las infidelidades de Roberto Martínez y Javier Carmona.

“Parece que se te olvidó que fui yo quien te abrió los ojos con tu esposo Roberto Martínez. Tu matrimonio se iba en picada, sino que ella lo negaba de una y mil formas. Nosotros le contamos de Viviana Rivasplata, que le pusieron los cachos. Yo siempre te he defendido, no es mi culpa que te hayan puesto los cachos”, comenzó diciendo la conductora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ contó cómo, cuándo y en que situación, fue la primera y única vez que se juntó personalmente con la figura de América TV. “La única vez que yo me junté contigo fue en el 2013. Estaba tomándome un año sabático y me fui a una feria de televisión, ahí estaba Eric Jurguensen, gerente general de América TV. Luego, a los peruanos nos invita al bar a tomarnos un trago. Todos conversábamos entre todos”, agregó.

Sin embargo, la conversación se tornó un tanto interesante, cuando Gisela le habría contado a Magaly detalles la infidelidad de su esposo Javier Carmona con la exvedette, Tula Rodríguez.

“Gisela, en ese entonces, me cuenta la verdad de lo que había pasado con Carmona y con Tula, que iba a la oficina de su marido, que dormían en la misma cama, por eso jamás le creí a Tula lo que me dijo, la defendí porque la vi como una mujer traicionada”, sentenció.

“Luego ella me preguntó: ‘¿y tú?’ y yo en ese entonces estaba peleada con quien era mi novio, y que ahora es mi esposo (Alfredo Zambrano). Ella me preguntó y yo le dije que los hombres son perros, yo tengo a un inmaduro con el que me peleo, vuelvo. En ningún momento lloré”, finalizó.

