De lejitos. Yahaira Plasencia sorprendió a propios y extraños al enviarle una carta notarial a Pancho Rodríguez para que se rectifique sobre lo que dejó entrever, sobre que no podía ingresar al Perú por culpa de un saliente que habría tenido al salsera.

Recordemos que el chileno mostró en un programa la demanda que le envió la popular ‘Reina del totó', y se disculpó mostrándose un tanto desconcertado, pues aseguró que “jamás habló de la cantante de manera específica”.

Todo se dio cuando “América Hoy” entrevistó a Yahaira Plasencia para saber si aceptó las disculpas del chileno. Ella no dudó en mostrarse bastante incómoda con la pregunta y señaló que no sintió que sus disculpas fueran sinceras.

“Creo que era necesario que ese tema se aclare porque es muy fácil venir o hablar, no confirmar nada, pero tampoco descartar. Dejas a la gente con ese pensamiento, con la idea de lo que el señor está diciendo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Yahaira Plasencia se sinceró y expresó el malestar que siente cuando la prensa le pregunta por Pancho Rodríguez.

“Que vea los programas que estuvo, como 40 programas hablando de mí, no confirmó nada, pero no descartó mi nombre. Si va a hablar algo, que lo haga con propiedad. No quiero seguir de este tema, me pone de malas, ya se disculpó y rectificó, que era lo que quería. Acepto los disculpas de todas las tonterías que dijo y murió el tema para mí, no quiero saber más nada de ese tema”, sentenció.

