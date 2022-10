Le dio con palo. Magaly Medina sorprendió a todo el público televidente al mostrar unas imágenes de Gisela Valcárcel agrediendo físicamente a un fotógrafo que formaba parte de su revista.

Y es que dicho video, el cual data de mayo del 2007, se logra ver a la popular ‘Señito’ persiguiendo al comunicador mientras se encontraba acompañada de su entonces esposo, Javier Carmona.

“Gisela, tú no has sido tan santa. Has tenido épocas donde no quería que nadie te toque, que nadie te diga nada. Yo tenía mi revista (...) Aquí van a ver cómo insultaba a mi reportero solo por el hecho de ser un empleado de mi revista, que se ganaba la plata siguiendo a los famosos. Lo humilló de una manera baja, que habla de un alma oscura, una mujer soberbia”, comenzó diciendo la ‘Urraca’.

“Déjame en paz, déjame en paz, ven pues, ven... Todo por qué estás borracho. Si, soy yo la que te hace el problema (...) No te has bañado, apestas y te atreves a hacerme la vida imposible”, se le escucha decir a la conductora de ‘El Gran Show’ mientras encara al fotógrafo.

En ese instante, Gisela opta por agarrar la cámara del hombre de prensa y decirle que se la devolverá siempre y cuando borre las fotos que le tomó.

“Estamos cansados de esta prensa, somos una familia como de repente tú no la tienes. Quiero que te vayas, yo soy Gisela Valcárcel y me he ganado mis derechos, y tú vas a vender este miércoles todo lo que puedas conmigo y cuando te lleves un pan a la mesa, verás que es mío”, finalizó diciendo la figura de América TV.

