La conductora de “Reinas del Show”, Gisela Valcárcel, expresó su apoyo a Jazmín Pinedo en medio del proceso legal que tiene con Latina Televisión.

Durante su intervención, la ‘señito’ comentó que tiene la sospecha que hay una persona detrás de este proceso legal que estaría intentando dañar a Jazmín Pinedo.

“Latina es un canal serio y seguramente están haciendo las cosas seriamente. Te estoy conociendo y creo que eres una persona seria, creería que hay alguien más allá de Latina y de ti, que quiere meterte en problemas”, dijo Gisela Valcárcel.

En ese sentido, Gisela Valcárcel indicó que estaría intentando aprovechar este tema porque Jazmín Pinedo es famosa: “Por supuesto, si alguien quiere usar esto, lo va a poner en cualquier programa porque Jazmín, eres conocida”.

“Deseo que tu confianza en Dios lo sea todo, que salgas airosa de todo esto y que sea cual fuera el veredicto del juez, sea cual fuera en la otra instancia, tú estés bien, porque a veces se nos mide en las peores tormentas. Que Dios te bendiga”, dijo la ‘señito’ a Jazmín Pinedo.

La ‘chinita’ agradeció las palabras de Gisela Valcárcel y aseguró que confía en que todo saldrá a su favor: “Gracias, Gisela, yo confío en Dios sobre todas las cosas y siempre que alguien ha intentado -y mírame atenta- siempre que han intentado hacerme daño, al final no me ha pasado nada malo, al contrario, todo ha salido a mi favor, así que confío en que yo no he hecho nada malo y que las cosas, al final de esta historia, van a dar a mi favor”.

Fuente: América TV

