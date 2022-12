Gisela Valcárcel se encuentra a muy pocos días de presentar la final del reality de baile “El Gran Show”, siendo Melissa Paredes, Facundo González y Santiago Suárez, quienes ya estarían en la semi final, mientras que Gino Pesaressi y Milena Zárate se debatirán en setencias.

Sin embargo, distintos usuarios utilizaron las redes sociales para cuestionar a la popular ‘Señito’ por un supuesto favoritismo hacia el integrante de “Esto es Guerra”.

Ahora, tras la publicación del avance de los que será la penúltima gala de ‘EGS’, varios usuarios salieron al frente a comentar sobre quién les gustaría que gane. Sin embargo, un fan del programa sorprendió al pedirle a Gisela Valcárcel parar los coqueteos con Facundo.

“No me lo pierdo (la semifinal), pero por favor Gisela ya córtale con tus juegos con Facundo, que sabemos que no pasa nada y dale ese tiempo perdido que no hace nada gracia a mi Giselo, que él si hace reír y da ganas de ser viéndolo, es gracioso, ocurrido y cada vez sale menos, no me parece, por favor”, fueron algunos de los comentarios apoyando a Edson Dávila.

