Sin pelos en la lengua. Jonathan Maicelo no dudó en pronunciarse mediante sus redes sociales sobre la pelea pública que tuvo con Magaly Medina, quien lo criticó por los shows que daría en distintas discotecas. Y es que recordemos que la conductora de ATV lo terminó botando de su set “por haberle faltado el respeto”.

Asimismo, durante la última edición de “Magaly TV, la firme”, el boxeador intentó dejar a la popular ‘Urraca’ como “ignorante” ante temas deportivos. “Tú no sabes nada”, comentario que la ofuscó evidentemente y por lo que terminó retirándolo de su programa. “Sáquenlo de mi estudio”, dijo bastante molesta.

Frente a ello, a través de su cuenta oficial de Facebook, Maicelo señaló que Magaly Medina lo botó de su set porque no tiene criterio para hablar de sus shows. “Cuando no tiene argumentos (como es dueña del programa) te manda a sacar al no poder responder con criterio, JA”, escribió.

Por otra parte, cabe señalar que el deportista peruano también le lanzó un tremendo sablazo a la figura de ATV, pues aseguró que pese a no ser una periodista, igual se cree con el derecho de criticar a los demás.

“Magaly, zapatero a sus zapatos, tú no eres periodista y criticas”, comentó Maicelo, ocasionando una rápida respuesta de Magaly, quien le aseguró que se ganó el derecho de opinar como tal debido a sus años de carrera en televisión.

