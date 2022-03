Que suerte tienen. La modelo Giulliana Barrios y su hermana lograron viajar a la ciudad de México según muestra, gracias a la venta de arroz con pollo frente a las afueras de Matute.

La “amiguita” de Jefferson Farfán habría logrado pagarse un viaje a tierras aztecas que costó casi 2 mil dólares trabajando como vendedora ambulante, así lo reveló un informe de “Magaly TV, La Firme”.

“Como no nos dimos cuenta que ser ambulante era el negocio perfecto, cuántos vendedores callejeros por un día hicieron sus maletas y fugaron del país. Fácil que todos llegaron a México, pero con prolongación Iquitos para chapar su metropolitano”, se burló un “urraco”.

Giulliana Barrios raya con su negocio

La influencer habló hace un mes con Trome y contó como es su nuevo emprendimiento llamado ‘Chabuca. Sazón con barrio’, donde vende por delivery platos criollos que prepara ella misma.

“Amo cocinar, en mi familia todos somos amantes de la cocina y heredamos la buena sazón por parte de mi abuela. En mis redes sociales siempre compartía mis recetas y la gente me decía ‘cómo me gustaría probar tu sazón’. Te cuento que hace unas semanas fue el cumpleaños de mi cuñado e hice un bufé criollo y, al probar mi comida, me animaron a comenzar este nuevo emprendimiento llamado ‘Chabuca. Sazón con barrio’, el nombre es por mi abuelita y porque a todo le metemos barrio”, indicó en ese entonces.

