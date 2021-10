El “principito” Giuseppe Benignini se mostró totalmente afectado luego de las críticas que se han generado tras vender a su perrito Baloo.

Ahora el venezolano reflexionó y le pidió perdón a su exmascota en sus redes sociales. Sin embargo, Magaly Medina aseguro que no le cree nada y aprovechó para arremeter contra él nuevamente.

“No sabes todo lo que te extraño y cuanta falta me haces, perdóname por tomar la decisión que tuve que tomar, no tenía más opción. Perdóname por abandonarte y no poder seguir contigo, no sabes todo lo que me arrepiento. Esa conexión que teníamos nada ni nadie la podrá quitar... Y no importa lo que puedan decir las personas, porque nadie sabe lo de nadie. Solo quería decirte que te extraño con mi vida y que te llevaré de por vida en mi corazón”, escribió el modelo.

Al respecto, la “Urraca” no se quedó callada y tildó al ex de Micheille Soifer como “mentiroso” y lo calificó como una persona de mal corazón.

“Es inhumano abandonar a ese pobre perrito que él juraba que es como su hijo. Le pide disculpas al perro que no sabe leer”, increpó.

TE PUEDE INTERESAR